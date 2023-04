Sudan: Blinken a colloquio con presidente Commissione Unione africana Faki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloqui telefonico con il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, in merito alla crisi in corso in Sudan. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato, secondo cui i due funzionari si sono confrontati in merito alla collaborazione tra Stati Uniti e Unione africana tesa a conseguire una "cessazione sostenibile" delle ostilità" in quel Paese africano. Blinken ha dichiarato che la guida dell'Unione africana resta essenziale per interrompere le ostilità e consentire l'afflusso di aiuti umanitari. (Was)