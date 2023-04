Russia: inchiesta svela piano di Mosca per organizzazione-ombra con cui esercitare influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia progetta di istituire un'organizzazione scientifica fittizia, a partecipazione internazionale, per esercitare influenza, recuperare i contatti con i singoli Paesi da cui è stata sottoposta a sanzioni a seguito della guerra che ha mosso l'Ucraina e, in un secondo momento, far valere i propri interessi È quanto rivela un'inchiesta giornalistica internazionale, che ha visionato un documento strategico attribuito al Cremlino. In particolare, si tratta della “Piattaforma baltica”, ufficialmente un forum scientifico che dovrebbe riunire esperti di vari Stati per occuparsi dell'inquinamento in questo mare. Secondo il documento, redatto nel 2023, con la “Piattaforma baltica” Mosca intenderebbe veicolare messaggi a sé favorevoli nei Paesi occidentali, influenzandone l'opinione pubblica. Inoltre, mediante la discussione di un tema non politico, la Russia potrebbe ristabilire i contatti con esponenti della ricerca, della cultura e delle organizzazioni non governative europee, così da riprendere il dialogo con i loro Stati di provenienza. In quella che appare come una classica operazione di influenza e infiltrazione, il documento del Cremlino cita esplicitamente come obiettivi Estonia, Lettonia e Lituania, menzionando inoltre la Germania e i Paesi scandinavi. Operativa dall'autunno del 2023, la “Piattaforma baltica” dovrebbe attuare “una transizione graduale nella discussione da argomenti non politici a contenuti politici attuali”, secondo quanto si legge nel documento della presidenza russa. Per gli strateghi del Cremlino, la causa della “ecologia del Mar Baltico” è paradigmatica in questa prospettiva, poiché il tema “non è politicizzato in maniera irreversibile”. Il piano elenca 13 nominativi per un possibile comitato organizzatore della “Piattaforma baltica”. Si tratta soprattutto di rettori di “note università russe fedeli al regime” di Mosca e otto persone della lista si sarebbero incontrate a tale scopo a Kaliningrad già nell'autunno 2022. Il forum scientifico è stato promosso in successive interviste con i media russi. Interpellato sul documento e sul progetto della “Piattaforma baltica”, il Cremlino non ha risposto. (segue) (Geb)