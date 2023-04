Russia: inchiesta svela piano di Mosca per organizzazione-ombra con cui esercitare influenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Aleksander Toots, direttore dell'Ufficio di sicurezza interna dell'Estonia (Kapo), il servizio ha identificato “in passato operazioni simili” attuate dalla Russia. Ora, ha aggiunto il funzionario, Mosca “sta cercando di affrontare questioni che interessano la gente comune”. Temi come il clima è l'ambiente sono “un valido esempio”. Per l'analista lituano Marius Laurinavicius, il Cremlino intende utilizzare la “Piattaforma baltica” per entrare in contatto con quanti nei Paesi europei sono in grado di influenzare l'opinione pubblica. “Non dovrebbero essere politici o avere qualcosa a che fare con questioni importanti come la politica o l'economia”, ha sottolineato Laurinavicius. L'obiettivo di tale contatto è comprendere la “mentalità” e quindi decidere “quali di queste persone potrebbero essere utilizzate” per dar modo alla Russia di esercitare la propria influenza o “reclutate come agenti” russi. Nel piano per la “Piattaforma baltica” vengono citate specifiche organizzazioni che potrebbero fungere da partner del forum, tra cui il Centro del Mar Baltico presso l'Università di Stoccolma e la Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico (Helcom), istituita dalla Convenzione di Helsinki del 1974. Entrambe le organizzazioni non sono note per un atteggiamento filorusso: La direttrice del Centro del Mar Baltico dell'Università di Stoccolma, Tina Elfwing, ha dichiarato che finora non ci sono stati tentativi di contattarla dalla Russia. A sua volta, la Helcom ha sospeso la Russia dai propri membri poco dopo l'invasione dell'Ucraina. (Geb)