Siria: milizie filo-iraniane distribuiscono cibo a Deir ez-Zor, nell’est del Paese

- In collaborazione con il Centro di cultura iraniano, la milizia affiliata al Corpo dei guardiani della Rivoluzione dell’Iran (Irgc) ha distribuito aiuti alimentari nel quartiere di al Ummal, a Deir ez-Zor, nell’est della Siria. Lo ha riferito ieri l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Ceste contenenti cibo e pane sono state distribuite agli abitanti del quartiere e alle famiglie dei miliziani delle formazioni filo-iraniane. Durante la distribuzione, un gruppo di uomini, identificati come iraniani, ha annunciato che “le milizie iraniane resteranno in Siria per proteggere i siriani dagli attacchi terroristici”. L’Osservatorio siriano spiega quindi che questi gruppi armati cercano di reclutare nuovi effettivi, traendo profitto dalle difficili condizioni di vita della popolazione e utilizzando le distribuzioni di aiuti alimentari come strumento di persuasione. Lo scorso 13 aprile, episodi simili si erano registrati nelle città di al Asharah e al Bukamal, nelle campagne di Deir ez-Zor. (Res)