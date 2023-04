Siria: media, Teheran fonda nuova milizia costituita da uomini provenienti dall’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di al Mayadeen, nel governatorato di Deir ez-Zor, nell’est della Siria, l’Iran ha fondato una nuova milizia, composta interamente da uomini provenienti dall’Iraq. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Londra “Al Quds al Arabi”. La nuova formazione, chiamata “Raggruppamento delle brigate dell’imam Ali”, è costituita da una sessantina di miliziani e ha iniziato le sue prime attività organizzando preghiere collettive in occasione dell’ultimo Eid al Fitr, la festa che segna la fine del mese sacro di Ramadan. Secondo “Al Quds al Arabi”, dunque, le milizie iraniane cercano di espandere la loro influenza in Siria, in particolare nel governatorato di Deir ez-Zor, non solo reclutando combattenti, ma anche aprendo “centri culturali”. Lo scorso agosto, ad esempio, Teheran aveva costituito la milizia “al Ahzab”, i cui quartier generali erano situati nelle città di al Mayadeen, al Ashara e Mahkan. (Res)