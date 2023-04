Ucraina: comandante Usa in Europa, forze di terra russe più grandi oggi che a inizio conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha subito migliaia di perdite dall'inizio del conflitto in Ucraina, ma le sue forze di terra sono più vaste oggi di quanto fossero un anno fa. Lo ha dichiarato il generale Christopher Cavoli, comandante delle Forze statunitensi in Europa, nel corso di una audizione di fronte alla commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti Usa. "Le forze di terra sono state in parte degradate dalle ostilità, ma sono più grandi oggi di quanto fossero all'inizio della guerra", ha ammesso il generale, aggiungendo che "le forze aeree russe hanno perso molto poco, circa 80 velivoli. Hanno un altro migliaio di caccia e cacciabombardieri". Quanto alla Marina militare russa, "ha perso una sola nave", anche se la perdita è stata simbolicamente rilevante: si tratta infatti dell'incrociatore lanciamissili Moskva, nave ammiraglia della Flotta russa del Mar Nero affondata da un attacco missilistico ucraino il 14 aprile dello scorso anno. L'entità delle perdite subite dalla Russia in Ucraina sono oggetto di controversia, ma uno dei documenti riservati del Pentagono trapelati nelle scorse settimane suggerisce tra i 35mila e i 43mila militari russi morti dall'inizio del conflitto. L'emittente televisiva "Cnn" evidenzia che le dichiarazioni di Cavoli forniscono un quadro differente da quello tracciato sempre al Congresso il mese scorso dal capo dello stato maggiore congiunto delle forze Usa Mark Milley, secondo cui in Ucraina le forze russe "stanno subendo un massacro". (Was)