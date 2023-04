Medio Oriente: migliaia di palestinesi aderiscono alla “marcia per il ritorno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di palestinesi provenienti dai territori sui quali nel 1948 nacque lo Stato di Israele hanno aderito ieri alla 26 esima edizione della “marcia per il ritorno”, contemporanea e speculare rispetto al Giorno dell’indipendenza degli israeliani. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Quest’anno, la manifestazione principale è culminata in quello che un tempo era il villaggio di Lajjoun, a metà strada tra Haifa e Jenin, mentre in diversi villaggi palestinesi della Galilea, anch’essi “trasferiti” nel 1948, dopo la fondazione dello Stato di Israele, sono state organizzate celebrazioni di minore portata. Le celebrazioni, che ricordano quella che i palestinesi chiamano la “nakba”, ossia la catastrofe, vengono organizzate ogni anno dal “Comitato per la difesa dei trasferiti nelle terre del ‘48”, un’organizzazione che rivendica il diritto dei palestinesi a tornare nelle proprie terre incluse nei confini dello Stato di Israele. (Res)