Emirati: annunciato il prossimo avvio dei lavori per il nuovo rover lunare Rashid 2

- Gli Emirati Arabi Uniti inizieranno a lavorare sul progetto di un nuovo rover lunare, annunciando un nuovo tentativo di allunaggio. Lo ha riferito ieri il quotidiano emiratino “Khaleej Times”, precisando che l’annuncio segue di un giorno l’esplosione della missione Hakuto-R Mission 1, dell’azienda giapponese ispace, che portava il rover emiratino Rashid. Il vice presidente e primo ministro degli Emirati e sovrano di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha dato l’annuncio dopo aver visitato il Centro spaziale Mohammed bin Rashid, dove il primo rover era stato costruito da una squadra costituita interamente da ingegneri emiratini. Mohammed bin Rashid li ha quindi esortati a iniziare i lavori per il progetto del rover Rashid 2, per un nuovo tentativo di allunaggio. “La missione spaziale che portava il rover Rashid non ha avuto successo nell’arrivare sulla luna, ma noi abbiamo avuto successo nell’innalzare la barra delle nostre ambizioni per raggiungere la luna”, ha commentato il sovrano di Dubai su Twitter. Nello stesso messaggio si legge quindi che gli Emirati sono riusciti a “creare una squadra di giovani uomini e donne in grado di portare avanti progetti spaziali avanzati”, e soprattutto “nel costruire un settore spaziale dal nulla in dieci anni” (Res)