Golfo: l’Iran esorta l’Arabia Saudita ad aprire “nuovo capitolo” di cooperazione economica

- Il presidente della Camera di commercio, dell’industria e delle miniere dell’Iran, Ghulam Hussein Shafei, ha inviato una lettera al presidente della Federazione delle camere di commercio dell’Arabia Saudita, Hassan bin Mojib al Huwaizi, per esortarlo ad aprire un “nuovo capitolo” di cooperazione economica tra i due Paesi. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Londra, “Al Araby al Jadeed”. Nel suo messaggio, Shafei si è rallegrato dell’accordo firmato da Riad e da Teheran a Pechino, lo scorso 10 marzo, per la ripresa delle relazioni. Per questo, ha esortato ad accelerare il rilancio e l’intensificazione degli scambi commerciali e tra il settore privato delle economie dei due Paesi. Shafei, dunque, ha espresso l’intenzione del settore privato iraniano di organizzare scambi tra delegazioni di Teheran e di Riad, oltre alla messa a punto di esposizioni congiunte. (Res)