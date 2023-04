Kuwait: deputato esorta al riconteggio dei voti voti delle legislative del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato dell’Assemblea nazionale del Kuwait, Obaid al Wasmi, ha annunciato ieri di avere inoltrato la richiesta di riconteggiare i voti delle elezioni parlamentari del 29 settembre 2022, in presenza di media internazionali e di funzionari di ambasciate straniere. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Al Sharq al Awsat”, secondo il quale l’appello è stato giudicato da molti come un gesto di “adolescenza politica”. Lo scorso 19 marzo, la Corte costituzionale kuwaitiana aveva annullato il processo elettorale del 2022, restaurando la compagine parlamentare del 2020. Il governo aveva accettato la sentenza, ma il principe ereditario, Sheikh Mishaal al Ahmad al Jaber al Sabah, il 17 aprile, aveva annunciato la dissoluzione del parlamento del 2020 e l’indizione di nuove elezioni per il mese prossimo, senza specificarne la data esatta. Oggi, l’ufficio dell’Assemblea nazionale terrà quindi una riunione per discutere della richiesta di Al Wasmi. (Res)