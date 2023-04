Difesa: l’aviazione dell’Arabia Saudita partecipa a esercitazioni militari in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aviazione militare dell’Arabia Saudita, la Royal Saudi Air Force, ha preso parte, con altri Paesi alle esercitazioni militari Iniochos 2023, organizzate dalla Grecia, iniziate il 24 aprile nella base aerea greca di Andravida e che si concluderanno il prossimo 5 maggio. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. Per Riad vi partecipano i caccia F-15SA, di produzione statunitense, che costituiscono il nerbo dell’aviazione militare saudita. Il colonnello Essam bin Mohammed Khawaji, comandante delle unità inviate in Grecia per le esercitazioni, ha dichiarato che queste ultime sono state portate avanti “con alti livelli di professionalità e sicurezza”, aggiungendo che il coinvolgimento del regno saudita “riflette la posizione internazionale delle sue Forze armate”. L’obiettivo della partecipazione di Riad a queste esercitazioni, ha precisato, è innalzare il livello di prontezza di intervento della sua aviazione. (Res)