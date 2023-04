Malesia: Covid, governo valuta ripristino obbligo mascherine nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute della Malesia sta valutando di reintrodurre l'obbligo di indossare le mascherine nelle scuole, in risposta al recente aumento dei contagi da Covid-19 registrato nel Paese. La ministra della Salute, Zaliha Mustafa, ha dichiarato che discuterà la questione con la collega dell'Istruzione, Fadhlina Sidek, specie in risposta alla progressiva diffusione della nuova sotto-variante Arcturus del Covid-19. Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità malesiane, i casi confermati di Covid-19 nel Paese sono aumentati del 30,4 per cento nei 14 giorni sino al 22 aprile. (Fim)