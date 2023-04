Auto: Toyota ha superato l'obiettivo annuo di produzione di 9,1 milioni di auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp ha conseguito un volume produttivo record nell'anno fiscale 2022, superando l'obiettivo di 9,1 milioni di autovetture prodotte grazie al progressivo superamento delle ricadute della pandemia sulle catene di fornitura globali. Il primo costruttore mondiale di auto ha riferito oggi di aver prodotto 9,13 milioni di veicoli nei 12 mesi sino al 31 marzo scorso: il dato è marginalmente superiore all'obiettivo annuale fissato dall'azienda, che però nei mesi scorsi aveva rivisto tale obiettivo al ribasso due volte rispetto a quello iniziale di 9,7 milioni di vetture prodotte. Le vendite globali nell'arco dei 12 mesi sono ammontate a 9,61 milioni di autovetture, segnando un ulteriore record annuo per l'azienda, che però ha messo in guardia in vista di ulteriori problemi globali alle forniture di microchip nei mesi a venire. (Git)