Ue: Giorgetti, con nuovo Patto di stabilità dovremo rivedere anche gli investimenti

- Giancarlo Giorgetti in una intervista al "Corriere della Sera" parla della proposta della Commissione europea sul nuovo patto di stabilità. C'è sicuramente del disappunto perché gli investimenti del Piano nazionale di ripresa (Pnrr) non risultano esentati, né il loro peso è mitigato, nella valutazione dei conti pubblici: "È un passo avanti — dice il ministro — ma noi avevamo chiesto l'esclusione delle spese d'investimento, incluse quelle tipiche del Pnrr su digitale e transizione verde, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri. Prendiamo atto che così non è". Poi però ministro mostra anche una dose massiccia di realismo. "Il nuovo Patto di stabilità impone una rigorosa revisione della spesa (pubblica), di tutta la spesa, compresi gli investimenti". La spesa pubblica potrà crescere percentualmente negli anni a venire, in sostanza, meno di quanto sia cresciuta l'intera economia negli anni passati; e poiché l'Italia quasi non è cresciuta nell'ultimo decennio, la spesa dovrebbe restare molto compressa e servirebbero tagli su altre voci se si volessero fare investimenti. Giorgetti osserva che "la spending review dovrebbe riguardare anche gli investimenti del Pnrr che hanno un impatto sugli obiettivi". In altri termini, quelli basati su prestiti europei (per circa 120 miliardi di euro) che entrano nel debito pubblico. E aggiunge: "Questo vale a maggior ragione per il fondo complementare al Pnrr (da circa 30 miliardi) che dobbiamo finanziare al costo in interessi del debito italiano". (segue) (Res)