Ue: Giorgetti, con nuovo Patto di stabilità dovremo rivedere anche gli investimenti (2)

- Giorgetti non vuole più casi della categoria dello stadio di Firenze, cioè a basso moltiplicatore di crescita futura: "Si tratta di riconsiderare i programmi e eventualmente riallocare le risorse su quelli realmente in grado di aumentare il potenziale produttivo del Paese". Resta l'irritazione del ministro per le voci da Bruxelles che, se passasse questa proposta, accreditano per l'Italia un cammino preciso: correzioni nette di bilancio da 0,85 per cento del Pil all'anno (16 miliardi di euro ai valori del 2022) per stare nelle regole con programmi di risanamento quadriennali. Giorgetti non è convinto. In privato si è chiesto chi abbia fatto uscire da Bruxelles questi numeri, che non sono nei documenti. Si dice comunque tranquillo: "Il Documento di economia e finanza — conclude il ministro — rispetta i criteri di bilancio indicati dalla Commissione". (Res)