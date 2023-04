Ue: Dombrovskis, il nuovo Patto di stabilità accoglie le richieste italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un'intervista al "Foglio" spiega che la proposta della Commissione Ue sul nuovo Patto di stabilità e crescita "è equilibrata. Tutti gli stati membri sono incoraggiati a intervenire nel dibattito, e spero lo facciano nell'ottica di un compromesso costruttivo". In Italia c'è chi protesterà per questo residuo di austerity: "Non ho ancora ricevuto riscontri dal governo italiano. So però che le richieste di Roma vertevano su una maggiore discrezionalità e un maggiore margine di manovra dei singoli stati membri nel definire il loro percorso di riduzione del debito. E quello elaborato dalla Commissione è obiettivamente un sentiero molto più graduale e realistico di quanto non lo fosse quello finora in vigore che prevedeva il taglio di un ventesimo del debito pubblico annuo". "E del resto, - aggiunge il vicepresidente - abbiamo tratto ispirazione dalla logica del Next Generation Eu, di cui proprio l'Italia è la maggiore beneficiaria. Sarà, cioè, lo stato membro a concordare un piano di riforme e di investimenti della durata di quattro anni, con la possibilità di avere piani ancora più progressivi, fino a sette anni. I piani dovranno essere approvati dal Consiglio europeo e impegneranno i governi lungo quella che noi definiamo una `traiettoria tecnica' di riduzione del debito". (segue) (Res)