Ue: Dombrovskis, il nuovo Patto di stabilità accoglie le richieste italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una traiettoria che non marca un percorso stringente e obbligatorio: "No, non obbligatorio, ma significativo. Nel senso che quella traiettoria, elaborata sulla base di analisi condivise tra la Commissione, le istituzioni finanziarie europee e lo stato membro, verrà presa come riferimento in caso di mancata attuazione di riforme e mancata ricezione delle raccomandazioni. E dunque verrà chiesto al governo di giustificare questo disallineamento rispetto agli impegni presi, ed eventualmente verrà accorciata la parabola, chiedendo di rispettare gli obiettivi finanziari in modo più stringente, per evitare una procedura d'infrazione". Ci sarà più spazio, dunque, per la negoziazione politica tra Commissione e governi: "In una certa misura, sì. Si farà riferimento a parametri comuni, ma si terrà conto delle specifiche caratteristiche del singolo stato membro. E questo è un grande cambiamento. Il tutto in assoluta trasparenza e sulla base di un principio di eguaglianza nel trattamento dei vari Paesi". (segue) (Res)