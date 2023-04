Imprese: Mazzucchelli, Enel ha un potenziale inespresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che il mercato esprime le sue candidature per le società che hanno lo Stato come primo azionista nel capitale. In questo caso per l'Enel, dice al "Corriere della Sera" Marco Mazzucchelli, primo nome della lista presentata dal fondo Covalis e banchiere di lungo corso, "è necessario avere una visione più ampia. L'Enel è un campione dell'energia ma credo che abbia un potenziale inespresso. Mi spingo a dire che potrebbe valere il doppio. Da qui la decisione di proporre la nostra lista con l'idea di contribuire a una governance che possa esaltare la forza del gruppo". La sua lunga carriera nel mondo finanziario la rende un conoscitore attento del mercato e degli investitori. "E' una questione di governance e non di governo. Ci facciamo portavoce di un disagio, perché gli investitori internazionali che possiedono il 60 per cento del capitale non sono mai stati veramente ascoltati, i fondi italiani hanno solo il 4 per cento circa. Una società per la quale il mercato è un interlocutore necessario. Se guardiamo la lista del Mef, è composta da sei italiani, forse poco rappresentativi del grado di internazionalizzazione raggiunto in questi anni". Quanto alla candidatura: "Consideriamo l'Enel una vera public company, nella quale era necessaria la presenza di più figure di mercato, che per il gruppo è un partner indispensabile. Basti solo pensare al ruolo che Enel ha in molti Paesi del mondo". (segue) (Res)