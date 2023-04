Imprese: Mazzucchelli, Enel ha un potenziale inespresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo Covalis ha l'1 per cento del capitale e aspira alla maggioranza del board, ma ieri il proxy Iss ha suggerito di votare la lista di Assogestioni e alla presidenza Paolo Scaroni, il candidato del Tesoro. "Abbiamo parlato con l'Iss e dopo poco tempo hanno pubblicato il documento con le indicazioni di voto di 36 pagine: rapida come analisi. Servirebbe un cambio culturale. Direi che non si sono soffermati abbastanza sulle questioni davvero importanti come l'Esg e la governance soprattutto. Servirebbe un cambio culturale". Mazzucchelli osserva infine che "la scelta presentare la lista è un buon esempio di democrazia societaria. Rientra tra diritti di quei soci che hanno a cuore lo sviluppo delle aziende nelle quali investono. Comunque vada, avremo aperto una strada". (Res)