Ucraina: Vigliotti (Bei), la ricostruzione inizi subito (2)

- La cifra necessaria, 380 miliardi di euro, è enorme: quasi due Pnrr italiani: "La Commissione ha già fatto molto, stanziando 18 miliardi per il sostegno finanziario dell'Ucraina, cosa che in attesa della revisione del bilancio ha messo a dura prova le sue risorse. Per questo per il nostro nuovo fondo, il 'trust fund' Eu For Ukraine Initiative, stiamo chiedendo ai governi e ad altri donatori di supportarci con garanzie e risorse, e vorrei ringraziare il governo italiano per l'importante contributo annunciato oggi". "La ricostruzione - aggiunge - sarà uno sforzo collettivo: in campo ci sono altre grandi istituzioni come la Banca mondiale, Paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone. E conferenze come quella di Roma servono anche a mobilitare i capitali privati: è impensabile che i soli bilanci pubblici bastino". L'Ucraina ha bisogno di un Piano Marshall, ma all'epoca il donatore era uno solo e la regia molto chiara. Qui sono tanti: c'è il rischio che ognuno vada per la sua strada, con la sua agenda: "Sarebbe la maniera meno efficace di procedere. C'è una piattaforma del G7 in cui i vari donatori si confrontano, in stretto coordinamento con le autorità ucraine. Non dico che sia sufficiente, perché la situazione è estremamente complessa, siamo ancora nella fase di valutazione dei bisogni, ma la comunità si sta organizzando, lo sforzo internazionale è importante e tutti i governi chiedono alle istituzioni finanziarie che procedano in modo coordinato", ha concluso Vigliotti. (Res)