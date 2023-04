Brasile-Spagna: bilaterale ministri Esteri chiude visita di Stato di Lula a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vertice bilaterale tra i ministri degli Esteri di Brasile, Mauro Vieira, e Spagna, José Manuel Albares, ha chiuso la visita di stato del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a Madrid. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, evidenziando che si tratta del quarto incontro di lavoro tra i due da quando il presidente Lula è entrato in carica a gennaio. "I ministri si sono occupati della convocazione di una riunione della Commissione bilaterale permanente e della riattivazione di meccanismi bilaterali di alto livello per il dialogo in ambito politico, economico e della società civile", riferisce il comunicato. "I ministri hanno convenuto di dare nuovo slancio alle iniziative di cooperazione congiunta nel continente africano e si sono occupati dei negoziati per l'accordo commerciale tra il Mercato comune del sud (Mercosur) e l'Unione europea (Ue)", prosegue la nota, ricordando che nella seconda metà del 2023 ai due Paesi toccherà rispettivamente la presidenza di turno di Ue e Mercosur. I due ministri hanno anche discusso dei preparativi per il vertice tra la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) e l'Unione europea, previsto per luglio a Bruxelles.(Brb)