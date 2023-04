Brasile: Amazzonia, in 38 anni bruciato territorio pari a Colombia e Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 38 anni, il Brasile ha bruciato 185,7 milioni di ettari di foresta. Si tratta un'area equivalente ai territori di Colombia e Cile insieme, ovvero il 21,8 per cento del territorio nazionale. Lo rivelano i dati di MapBiomas Fogo, studio che ha conteggiato l'estensione consumata dalle fiamme tra gli anni 1985 e 2022 sulla base di immagini satellitari. "Con questa serie storica di dati sugli incendi, possiamo comprendere l'effetto del clima e dell'azione umana sugli incendi boschivi", afferma la coordinatrice di MapBiomas Fogo e direttrice dell'Istituto di ricerca ambientale Amazzonia (Ipam), Ane Alencar. Utilizzando le immagini generate da tre satelliti Landsat, è stata tracciata l'azione del fuoco in tutti i biomi. Secondo i risultati, il Cerrado e l'Amazzonia sono stati i biomi più colpiti, concentrando circa l'86 per cento dell'area bruciata.(Brb)