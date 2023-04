Brasile: dopo casi di poliomielite in Perù, Brasilia anticipa vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha disposto l'anticipazione a maggio della campagna nazionale di vaccinazione negli Stati di Acre e Amazzonia a causa di un recente caso di poliomielite registrato nel confinante Perù. Il ministero tenta di recuperare le lacune nella copertura vaccinale in tutto il Paese, soprattutto tra i bambini, intensificatesi negli ultimi anni. "Dobbiamo recuperare la copertura vaccinale in Acre e Amazonas per non correre il rischio di introdurre la poliomielite nel nostro Paese, malattia eradicata dal territorio nazionale da molti anni", ha detto il direttore del dipartimento delle vaccinazioni e delle malattie prevenibili da vaccino del ministero della Salute, Eder Gatti, nel coso di un'audizione pubblica presso la commissione Sanità della Camera. (segue) (Brb)