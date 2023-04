Vietnam: governo prepara nuovo taglio dell'Iva per sostenere l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam si prepara a decretare un nuovo taglio temporaneo dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) appena quattro mesi dopo la scadenza di una misura analoga, per sostenere l'economia in difficoltà a causa della stagnazione delle esportazioni. Le Minh Khai, vicepremier incaricato dell'economia, ha firmato una proposta per la riduzione dell'Iva all'inizio di questo mese, e il ministero delle Finanze, che ha approntato la proposta, sta ultimando le procedure per l'adozione del piano. L'Iva verrà ridotta dal 10 all'8 per cento fino alla fine del 2023, con un costo per le casse dello Stato stimato in 247 milioni di dollari di minori entrate fiscali ogni mese. Il governo vietnamita aveva già decretato lo scorso anno una riduzione temporanea dell'Iva per agevolare la ripresa economica dalla pandemia: tale misura non si applicava al settore delle telecomunicazioni e a quello immobiliare, mentre il taglio che entrerà in vigore a breve varrà per tutti i beni e i servizi. (segue) (Fim)