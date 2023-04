Giappone: stima governo, popolazione crollerà del 30 per cento a 87 milioni entro il 2070

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione del Giappone registrerà un crollo del 30 per cento entro il 2070, a 87 milioni di persone. E' quanto emerge da una nuova previsione pubblicata dal governo giapponese, che sottolinea la necessità di adottare immediatamente nuove misure d'urto per arginare il crollo demografico della terza economica mondiale, ristrutturare il sistema di sicurezza sociale e le comunità urbane. Secondo la stima, i residenti stranieri - inclusi gli studenti e i lavoratori che si tratterranno nel Paese per più di tre mesi - rappresenteranno il 10,8 per cento della popolazione complessiva entro il 2070, contro il 2,2 per cento del 2020. La percentuale della popolazione di età superiore a 65 anni aumenterà sino al 38,7 per cento del totale: toccherà il picco massimo nel 2043, a 39,53 milioni, e nel 2070 ammonterà a 33,67 milioni. La popolazione complessiva del Giappone è ammontata a 126,15 milioni di persone nel 2020, e dovrebbe calare sotto la soglia di 100 milioni nel 2056. (segue) (Git)