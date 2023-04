Usa: Biden si recherà in visita ufficiale a Papua Nuova Guinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden sarà il primo presidente degli Stati Uniti da almeno un secolo a questa parte a recarsi in visita ufficiale a Papua Nuova Guinea. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri di quel Paese insulare del Pacifico, Justin Tkatchenko. Biden intende far tappa a Port Moresby il mese prossimo, prima di recarsi in Australia per un vertice del dialogo di sicurezza Quad. "Arriverà la mattina del 22 (maggio), e si tratterrà solo per tre ore", ha precisato Tkatchenko, aggiungendo che l'inquilino della Casa Bianca approfitterà della sosta per discutere questioni inerenti l'economia, la sicurezza e il mutamento climatico. Stati Uniti e Cina sono protagonisti di uno scontro sempre più serrato per l'influenza sui Paesi insulari del Pacifico, e il presidente cinese Xi Jinping si è recato in visita a Port Moresby nel 2018. (segue) (Res)