Usa: fuga documenti riservati, sospesi due ufficiali della Forza aerea

- La Forza aerea degli Stati Uniti (Usaf) ha sospeso due comandanti dell'unità della Guardia nazionale dove ha servito Jack Teixeira, l'aviere 21enne recentemente arrestato per aver diffuso online decine di documenti riservati della Difesa. Lo ha annunciato un portavoce della Forza aerea. I due ufficiali sospesi sono il comandante delle operazioni e il comandante distaccato della 102ma Intelligence Wing, dove ha servito il 21enne. Entrambi sono oggetto di accertamenti nell'ambito dell'indagine avviata dall'Ispettore generale dell'Usaf in merito alla fuga dei documenti, da cui sono emersi delicati retroscena in merito al conflitto in Ucraina e attività di spionaggio degli Stati Uniti ai danni di Paesi alleati. Teixeira è stato arrestato dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) il 13 aprile nella sua abitazione in Massachusetts e incriminato con l'accusa di violazione della Legge sullo spionaggio. (Was)