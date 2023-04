Usa: ambasciatrice all'Onu Thomas-Greenfield in visita in Brasile dal 2 al 4 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite (Onu), Linda Thomas-Greenfield, si recherà in visita in Brasile dal 2 al 4 maggio per dare seguito ai recenti incontri di alto livello tra i capi di Stato e della diplomazia dei due Paesi. Lo ha annunciato la missione degli Stati Uniti all'Onu, precisando che l'ambasciatrice visiterà Brasilia e poi Salvador, una tra le più antiche città nelle Americhe e centro della cultura afro-brasiliana. I presidenti di Stati Uniti e Brasile, Joe Biden e Luiz Inacio Lula da Silva, si sono incontrati alla Casa Bianca a febbraio, e hanno discusso temi quali la difesa della democrazia e la preservazione della Foresta amazzonica. Lula si è recato in visita a Pechino all'inizio di questo mese, e ha tenuto colloqui col ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov la scorsa settimana. (Was)