Ue: portavoce Mamer, accogliamo con favore colloquio Zelensky-Xi

- L’Ue accoglie con favore la chiamata tra i presidenti di Ucraina e Cina, Volodymyr Zelenskyy e Xi Jinping. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Ue Eric Mamer. “Diamo il benvenuto a questa chiamata. La presidente von der Leyen e il presidente (francese) Macron avevano trasmesso la richiesta di una chiamata del presidente Zelensky durante il loro incontro con il presidente Xi a Pechino. È un primo passo importante e atteso da tempo dalla Cina nell'esercizio delle proprie responsabilità in qualità di membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La leadership cinese deve usare la sua influenza per portare la Russia a porre fine alla sua guerra di aggressione, ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina e rispettare la sua sovranità, come base per una pace giusta”, ha dichiarato.(Beb)