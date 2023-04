Sudan: Autorità intergovernativa per lo sviluppo presenta proposta per soluzione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo delle Forze armate sudanesi, ha ricevuto una proposta da parte dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per risolvere l’attuale crisi. Lo riferisce il sito “Sudan News”, precisando che la proposta include l’estensione del cessate il fuoco per altre 72 ore e l’invio a Juba di rappresentanti delle Forze armate e delle milizie ribelli per negoziare i dettagli dell’iniziativa. Secondo il portavoce delle Forze armate sudanesi, il generale ha espresso “la sua iniziale approvazione” e ha ringraziato i rappresentanti dell’organizzazione per gli sforzi mirati a individuare una soluzione alla crisi in corso.(Res)