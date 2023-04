Bolivia: Parlamento approva legge per rafforzare riserve internazionali in oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati della Bolivia ha approvato il controverso progetto di Legge sull'oro elaborato per rafforzare le riserve internazionali del Paese, alle prese con una crisi economica e valutaria. La norma prevede acquisti diretti da produttori locali per effettuare successivamente la conversione in valuta estera. La legge è stata approvata con 73 voti favorevoli dei 122 voti disponibili. Tuttavia i deputati dell'opposizione e alcuni politici del Movimento al socialismo (Mas) vicini all'ex presidente Evo Morales, hanno criticato il governo di Luis Arce per aver ignorato le schede bianche e le critiche al progetto. Le riserve internazionali della Bolivia hanno raggiunto a febbraio 2023 i 3,5 miliardi di dollari, uno dei livelli più bassi dal 2014, quando arrivarono a 15,1 miliardi di dollari. Il calo delle esportazioni e l'aumento delle importazioni, soprattutto di diesel, sul mercato internazionale, hanno eroso le riserve in dollari mettendo a rischio la capacità del Paese di acquistare all'estero.(Brb)