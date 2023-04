Usa: Meta, ricavi in aumento per la prima volta dopo quasi un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Meta, proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, ha registrato ricavi per 28,6 miliardi nel primo trimestre del 2023, con un incremento su base annuale del tre per cento. Stando ai risultati finanziari al 31 marzo, si tratta del primo dato in aumento dopo tre trimestri di calo. Una tendenza ascrivibile soprattutto all’andamento positivo delle divisioni per la pubblicità e per l’intelligenza artificiale. La guidance relativa alle spese è stata migliorata: il dato relativo al 2023 è ora stimato tra gli 86 e i 90 miliardi di dollari, rispetto alla forbice 89-95 presentata nel trimestre precedente. Al 31 marzo, Meta ha registrato un utile netto pari al 5,7 per cento, con un calo del 24 per cento su base annuale ma in aumento rispetto ai tre mesi precedenti. (Was)