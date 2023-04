Usa: il rapper Pras riconosciuto colpevole di cospirazione per conto del governo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale ha riconosciuto il rapper statunitense Prakazrel Samuel Michel, noto con lo pseudonimo di Pras, colpevole di dieci capi di imputazione per cospirazione. In base agli atti di accusa, il cantante avrebbe tentato di “creare collegamenti” con una serie di funzionari statunitensi, tra cui gli ex presidenti Barack Obama e Donald Trump, per conto del governo cinese e dell’imprenditore malese Jho Low. Il rapper è stato riconosciuto colpevole di cospirazione, subornazione di testimoni e attività di lobbying non registrate per conto di un governo straniero, e rischia fino a 20 anni di prigione. Durante la sua testimonianza, la scorsa settimana, Michel ha affermato di aver ricevuto circa 20 milioni di dollari da Low nel 2012, per “ottenere una foto con Obama”. Il rapper avrebbe poi utilizzato almeno 800 mila dollari per finanziare la campagna elettorale dell’ex presidente Usa, attraverso una serie di donatori. (Was)