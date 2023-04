Usa-Corea del Sud: Biden autorizza invio sottomarini a propulsione nucleare a difesa di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha acconsentito ieri a concedere ulteriori garanzie di protezione strategica alla Corea del Sud, in occasione del vertice bilaterale alla Casa Bianca con l'omologo coreano Yoon Suk-yeol. Washington invierà sottomarini a propulsione nucleare in Corea del Sud per la prima volta da quattro decenni, in un segnale di ulteriore consolidamento della "deterrenza estesa" statunitense nella Penisola coreana. A margine dell'incontro, i due capi di Stato hanno diffuso una dichiarazione congiunta per chiarire in maniera inequivocabile l'impegno degli Stati Uniti a garantire la difesa convenzionale e strategica della Corea del Sud, anche tramite un ulteriore rafforzamento delle attività di addestramento congiunto e la costituzione di gruppi di alti ufficiali per discutere le questioni nucleari. Durante una conferenza stampa, Yoon ha elogiato l'elevazione della "deterrenza estesa" statunitense nella Penisola coreana "a un novo livello", e ha anticipato la futura espansione del trattato di sicurezza bilaterale al cyberspazio e allo spazio esterno. (segue) (Was)