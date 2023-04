Usa-Corea del Sud: Biden autorizza invio sottomarini a propulsione nucleare a difesa di Seul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri due Paesi hanno concordato di avviare consultazioni presidenziali immediate nell'eventualità di un attacco e promesso di rispondere in maniera rapida, schiacciante e decisiva usando l'intera forza dell'alleanza, incluse le armi nucleari statunitensi", ha dichiarato Yoon. Qualsiasi attacco nucleare contro gli Stati Uniti e i loro alleati porterà alla fine del regime che lo ha deciso, ha aggiunto il presidente Biden rispondendo ad una domanda sulla minaccia nucleare della Corea del Nord durante la conferenza stampa congiunta. (Was)