Vietnam: governo prepara nuovo taglio dell'Iva per sostenere l'economia (2)

- Nei giorni scorsi il governo del Vietnam ha annunciato di aver chiesto alla banca centrale di ristrutturare i prestiti contratti dalle aziende del Pese che versano in difficoltà finanziarie, anche attraverso una proroga del servizio del debito, nel contesto delle misure assunte da Hanoi per mettere in sicurezza l'economia in un clima di crescente insicurezza globale. Il primo ministro Pham Minh Chin ha chiesto alla Banca statale del Vietnam di approntare un piano che espanda la platea delle società soggette a ristrutturazione del debito, ed estendere le tempistiche di tale operazione, come riferito dal governo tramite un comunicato diffuso nel fine settimana. Diverse aziende del Vietnam, uno dei principali centri manifatturieri del Sud-est asiatico, fanno fronte a difficoltà derivanti dall'indebolimento della domanda globale. Le esportazioni del Vietnam hanno registrato un calo dell'11,9 per cento nel primo trimestre di quest'anno, e l'economia vietnamita è cresciuta del 3,32 per cento tra gennaio e marzo scorsi, a fronte di una crescita del 5,92 per cento nel primo trimestre 2022. (Fim)