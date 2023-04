Brasile: giustizia sospende Telegram, non ha consegnato tutti i dati su gruppi neonazisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di messaggistica Telegram non ha consegnato alla Polizia federale (Pf) tutti i dati sui gruppi neonazisti coinvolti in recenti casi di violenza nelle scuole e per questo la giustizia ne ha disposto l'immediata sospensione. La direzione intelligence della Pf ha notificato alle compagnie telefoniche e piattaforme digitali operanti nel paese (Tim, Claro, Oi, Vivo, Google e Apple) di sospendere il servizio e l'applicazione. Lo scorso 21 aprile rispettando la determinazione della giustizia che il giorno prima aveva richiesto i dati di cellule neonaziste, Telegram aveva consegnato alcune informazioni, evitando la sospensione e una multa di 100mila real (18 mila euro) al giorno. Tuttavia a una più attenta analisi dei documenti forniti è emerso che non si trattava dei dati completi richiesti. La Pf vuole infatti dati e numeri di telefono di integranti e amministratori dei gruppi neonazisti identificati. (segue) (Brb)