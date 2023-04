Ue: Il nuovo Patto di stabilità proposto dalla Commissione per garantire la sostenibilità del debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Patto di stabilità nuovo e rivisto, che garantisca una crescita sostenibile e inclusiva di tutti gli Stati membri e in grado di rafforzare la sostenibilità del debito pubblico dei paesi Ue. Così è stata descritta dalla Commissione europea la proposta di riforma della governance economica europea, presentata a Bruxelles dal commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni e dal vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis. Un Patto di stabilità che, sulla carta, dovrebbe garantire maggiore flessibilità nella gestione della riduzione del debito pubblico, assicurando agli Stati membri più tempo per i piani di rientro. La base della proposta presentata sono i piani di bilancio a medio termine di ogni Stato membro, che definiscono gli obiettivi di bilancio, le misure per affrontare gli squilibri macroeconomici e le riforme prioritarie per un periodo di almeno quattro anni, allungabili a sette. I piani saranno valutati dalla Commissione, di fatto in dialogo con i Paesi Ue, per poi essere approvati dai ministri dell'Economia in Consiglio. Nelle intenzioni dell'esecutivo Ue, il nuovo quadro di riferimento dovrebbe rafforzare la titolarità nazionale dei piani di bilancio, fornendo agli Stati membri un maggiore margine di manovra nel definire i propri percorsi di aggiustamento e gli impegni di riforma e investimento, garantendo allo stesso tempo una traiettoria di riduzione del deficit e del debito pubblico. (segue) (Beb)