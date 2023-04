Ue: Il nuovo Patto di stabilità proposto dalla Commissione per garantire la sostenibilità del debito pubblico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incoraggiamo gli investimenti con un sistema che non è il classico meccanismo di contabilità diversa di alcuni investimenti rispetto ad altri, quella che in gergo si chiama golden rule, ma allungando il tempo dell'aggiustamento di bilancio", ha dichiarato Gentiloni ai cronisti. Uno Stato membro, quindi, "dovrà ridurre il suo debito in maniera graduale rispetto alle regole attuali. Ma lo potrà ridurre in modo ancora più graduale, concentrandosi su quegli investimenti specifici e guadagnando spazio fiscale, avendo tre anni in più per la riduzione del debito, invece che una contabilità diversa per alcuni settori. È un modo differente per ottenere lo stesso risultato", ha concluso il Commissario Ue. La traiettoria indicata dalla Commissione, in sostanza, dovrebbe garantire che il rapporto debito pubblico/Pil sia portato su un percorso discendente o rimanga a livelli prudenti, e che il deficit sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del Pil, o che la percentuale venga ridotta. Per gli Stati membri al di sopra della soglia della soglia del 3 per cento, infatti, dovrà essere attuata una riduzione annua del deficit dello 0,5 per cento rispetto al Pil, come parametro di riferimento, finché il disavanzo rimarrà al di sopra del 3 per cento. La Commissione europea invita adesso il Parlamento e il Consiglio a raggiungere al più presto un accordo sulle proposte legislative presentate, in modo da rispondere adeguatamente alle sfide future. L'obiettivo è quello di superare le divergenze che rimangono fra gli Stati membri, come lo stesso Gentiloni ha specificato alla stampa. "Riteniamo che questa proposta sia molto buona ed equilibrata ma, allo stesso tempo, incoraggeremo la cooperazione con gli Stati membri, nel tentativo di superare le diverse divergenze di posizione. Ritengo che ciò sarebbe stato impossibile senza una proposta della Commissione", ha detto. Con la nuova riforma, secondo il commissario Ue all'Economia, l'Italia dovrà ridurre il suo debito in maniera più graduale, mantenendo la titolarità del piano di bilancio. (segue) (Beb)