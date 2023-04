Ue: Il nuovo Patto di stabilità proposto dalla Commissione per garantire la sostenibilità del debito pubblico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia dovrà ridurre il livello del proprio debito. Credo che non ci sia nessun italiano che non ne sia consapevole, non solo al governo, ma in generale, perché un debito elevato porta a difficoltà che tutti noi conosciamo", ha dichiarato ai cronisti a Bruxelles. "Quando questa riforma verrà approvata, l'Italia potrà farlo in modo più graduale e in un modo che lei stessa avrà deciso, che è una cosa molto importante", ha aggiunto. Come si apprende da fonti Ue, per un paese come l'Italia, c'è quindi un forte incentivo a proporre un piano su 7 anni, in modo da spalmare l'aggiustamento strutturale annuale della percentuale del Pil su più anni, garantendosi una percentuale minore. Con le regole attuali, prosegue la fonte, l'aggiustamento strutturale annuale richiesto all'Italia sarebbe dello 0,6 per cento del Pil, ma rimarrebbe ancora in vigore la regola che stabilisce l'obbligo, per i Paesi il cui debito supera il 60 per cento del Pil, di adottare misure per ridurlo nella misura di almeno un ventesimo dell'eccedenza rispetto alla soglia del 60 per cento, calcolata nel corso degli ultimi tre anni. Un'eccedenza che, nel nostro caso, sarebbe del 4,5 per cento annua, precisa la fonte Ue. Norma che, con la riforma del Patto proposta oggi, sarebbe eliminata. Le nuove regole, quindi, "configurano un aggiustamento strutturale molto minore di quello previsto attualmente", fa sapere la fonte. "Negli ultimi 30-40 anni, abbiamo avuto diversi periodi in cui il debito è stato ridotto più o meno significativamente. Sono periodi positivi, in cui comunque non sono mancati gli investimenti. Molto spesso, il debito aumenta per una cattiva qualità della spesa pubblica, non soltanto per fare investimenti positivi. Questa riforma consentirà di avere lo spazio necessario per investire, perché per aumentare gli investimenti non bastano le regole di bilancio, che possono favorire o sfavorire gli investimenti. Penso che fino ad oggi non ci fosse un meccanismo per favorire gli investimenti, adesso c'è", ha detto Gentiloni alla stampa a margine della conferenza stampa di presentazione. Gli Stati membri, non potranno comunque ritardare i propri aggiustamenti di bilancio. (segue) (Beb)