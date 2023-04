Ue: Il nuovo Patto di stabilità proposto dalla Commissione per garantire la sostenibilità del debito pubblico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A confermarlo, nel corso della presentazione, il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Questo vale anche per la realizzazione delle riforme e degli investimenti necessari. L'ulteriore margine di manovra degli Stati membri è limitato da una serie di norme comuni dell'Ue, che garantiscono la trasparenza e la parità di trattamento", ha dichiarato in conferenza stampa. La riforma del Patto di stabilità e crescita, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe essere approvata entro la fine dell'anno, come illustrato ancora da Gentiloni, che si è mostrato fiducioso a riguardo. "Il mese scorso il Consiglio ha chiesto di completare il lavoro legislativo per il nuovo entro la fine dell'anno e sono fiducioso che, se affrontiamo la sfida insieme, potremo raggiungere questo obiettivo", ha detto. "Dopotutto, è nell'interesse di tutti gli Stati membri. Rassicurerebbe i mercati finanziari e gli investitori, e darebbe ai governi chiarezza sulla strada da seguire, considerando anche la disattivazione della clausola generale di salvaguardia alla fine di quest'anno", ha poi aggiunto. (Beb)