Iran: principe Pahlavi, l’unica soluzione è andare oltre questo regime

- L’unica soluzione per l’Iran è andare oltre questo regime e coinvolgere tutti i cittadini nelle decisioni che il Paese deve prendere. Lo ha detto a "Porta a Porta" il principe Reza Pahlavi, figlio dello Shah detronizzato dalla Rivoluzione islamica del 1979 Mohammed Reza Pahlavi. Il principe è ospite del programma che andrà in onda questa sera. “Dobbiamo trovare una convergenza in un esito secolare e democratico, in modo che stavolta siano coinvolti tutti i cittadini nelle decisioni che dobbiamo adottare per il Paese”, ha detto Pahlavi.(Res)