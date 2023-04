Regno Unito: Camera dei Comuni approva disegno di legge su immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge sull'immigrazione clandestina presentato dal governo britannico è stato approvato con 289 voti a favore e 230 contrari dalla Camera dei Comuni. Il testo aveva già incontrato numerose critiche perché prevede di modificare la legge attualmente in vigore in modo da consentire il trasferimento forzato in un Paese terzo di coloro che arrivano nel Regno Unito con mezzi irregolari. L’idea del governo è infatti quella di trasferire gli immigrati irregolari in Ruanda. Il disegno di legge dovrà essere ora esaminato dalla Camera dei Lord, dove si prevede una maggiore opposizione.(Rel)