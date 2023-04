Turchia: Erdogan annulla alcuni impegni elettorali previsti per domani dopo malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annullato alcuni impegni elettorali previsti per domani dopo la cancellazione decisa per quelli di oggi. La decisione è stata comunicata da Erkan Kandemir, vicepresidente della forza politica di Erdogan, il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp). “Il nostro presidente parteciperà alla cerimonia della centrale nucleare di Akkuyu, che si terrà domani, online. Il nostro raduno di Mersin dovrebbe tenersi in un secondo momento”, ha scritto Kandemir su Twitter. Ieri sera il presidente turco aveva interrotto un’intervista in diretta con un’emittente televisiva turca a causa di un malore improvviso.(Res)