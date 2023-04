Brasile: attacchi alle istituzioni, Senato crea Commissione parlamentare di inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, ha approvato la creazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta bicamerale (Cpmi) che indagherà sull'invasione di presidenza, parlamento e Corte suprema lo scorso 8 gennaio da parte di sostenitori dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, nell'ambito di quello che viene considerato dagli inquirenti un tentato colpo di stato. La Cpi sarà composta da 16 deputati e 16 senatori che saranno chiamati a far luce sugli eventi per un massimo di 180 giorni. Secondo quanto stabilito in Costituzione, alle commissioni parlamentari di inchiesta sono conferite ampie attribuzioni di indagine e verifica e in quest'ambito è possibile richiedere documenti, interrogare persone e tenere udienze pubbliche. Tuttavia il parlamento non ha poteri incriminatori e i soggetti coinvolti, trattandosi spesso di membri del governo o parlamentari, possono godere di giurisdizioni speciali loro concesse in virtù dell'incarico istituzionale. Per questo motivo la relazione finale delle commissioni, viene trasferita alla Procura generale della Repubblica (Pgr) che trasmette stralci dell'inchiesta contenenti indizi probatori alle procure di volta in volta competenti rispetto al tipo di reato evocato e al tipo di funzioni pubbliche di ciascun possibile indagato. (Brb)