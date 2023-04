Brasile-Spagna: ministro Esteri incontra investitori di diversi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha partecipato questa sera a una riunione della Fondazione consiglio Spagna-Brasile. L'evento, tenuto a Madrid, ha chiuso l'agenda ufficiale di Vieira in Spagna, in occasione della visita di stato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Vieira ha incontrato un gruppo di investitori spagnoli che operano in Brasile in diversi settori (finanziario, comunicazioni, energia e trasporti). La Spagna è il secondo più grande investitore in Brasile con circa 63 miliardi di dollari investiti nell'ultimo decennio. "In quasi due ore di conversazione, i presenti hanno elogiato il quadro normativo brasiliano, la certezza del diritto ed esprimere soddisfazione per i risultati delle loro aziende e per i nuovi programmi del governo Lula", riferisce una nota del ministero degli Esteri.(Brb)