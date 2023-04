Brasile: dopo casi di poliomielite in Perù, Brasilia anticipa vaccinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eder ha ricordato che, dal 2016, il Brasile ha registrato cali progressivi in quasi tutte le vaccinazioni previste dal Programma nazionale di Immunizzazione (Pni). "Abbiamo chiuso l'anno 2022 con i peggiori indici di copertura vaccinale. Praticamente tutti i vaccini che vengono offerti ai nostri bambini registrano una bassa copertura. Questo è un problema", ha affermato. "Recentemente abbiamo identificato un poliovirus con caratteristiche patogene al confine con il Perù e gli stati di Amazonas e Acre. Abbiamo avuto l'identificazione di casi sospetti di difterite al confine tra Roraima e Venezuela", ha aggiunto. "Abbiamo un'epizoozia di febbre gialla nel Rio Grande do Norte. Abbiamo la febbre gialla negli esseri umani in Bolivia, al confine con il Mato Grosso do Sul. Questo apre uno scenario molto pericoloso perché, mentre abbiamo il rischio di introdurre queste malattie nel nostro territorio, la nostra copertura vaccinale è bassa", ha concluso. (Brb)