Usa: Camera approva proposta repubblicana per innalzare tetto al debito federale

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la proposta dei repubblicani per innalzare il tetto al debito federale, tagliando in maniera significativa la spesa pubblica. Il testo sponsorizzato dal presidente repubblicano della camera bassa del Congresso Usa, Kevin McCarthy, è passato con 217 voti favorevoli e 215 contrari, prolungando uno stallo con la Casa Bianca e il Partito democratico che dura ormai da mesi. A poche settimane dall’estate, durante la quale il Tesoro ha indicato che si potrebbe concretizzare la prospettiva di un default in mancanza di un innalzamento del tetto, la misura è tesa a rafforzare il potere negoziale di McCarthy nel quadro delle trattative con la Casa Bianca, anche se il testo quasi sicuramente non sarà approvato dal Senato a maggioranza democratica. (Was)