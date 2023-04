Usa: Casa Bianca su proposta repubblicana su debito, non diventerà mai legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dei repubblicani per innalzare il tetto al debito federale, approvata dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, prevede tagli alla spesa per i veterani, alla sanità, all’istruzione e alla sicurezza pubblica, colpendo milioni di cittadini. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Una proposta che porterà posti di lavoro all’estero, promuovendo al contempo i tagli alle tasse per i ricchi approvati dall’amministrazione Trump: il presidente Joe Biden non permetterà mai che queste misure vadano a colpire i lavoratori e la classe media”, ha detto, aggiungendo che il presidente Usa “non firmerà mai” il testo. (Was)