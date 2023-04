Argentina: energia, da cinese Gezhouba 500 milioni di dollari per progetto dighe elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa cinese Gezhouba Group investirà in Argentina 500 milioni di dollari per finanziare un progetto per la costruzione di dighe elettriche. L'azienda ha confermato che l'esborso sarà effettuato entro il 30 giugno, ha riferito il ministero dell'Economia argentino in un comunicato. "La futura erogazione, oltre a consentire il finanziamento dei lavori in corso, avrà un impatto positivo sulle riserve della Banca centrale argentina (Bcra), nel pieno della perdita di valuta estera dovuta alla grave siccità che il Paese ha attraversato negli ultimi mesi", ha affermato il ministero. I lavori saranno realizzati nella provincia argentina di Santa Cruz. (Abu)